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Анна Ризатдинова назвала причину развода с олигархом Александром Онищенко

Спортсменка призналась, общается ли с бывшим мужем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:32
Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая покорила сердце Григория Чапкиса, в развлекательном шоу СЛАВА +, которое еженедельно выходит на YouTube-канале Люкс ФМ, призналась, общается ли она на данный момент со своим экс-супругом, олигархом Александром Онищенко, который сейчас не проживает в Украине.

Смотрите видео о необычных причинах развода:

Известная украинская гимнастка, которая также является участницей шоу "Танці з зірками", откровенно рассказала о личной жизни с одиозным олигархом. По словам Ризатдиновой, их отношения с Онищенко были настоящими и откровенными. Она была для него чем-то совершенным в его богатом и сложном мире. Аня просто растворилась в Александре.

"Я буду в последнего отрицать все эти слухи и разговоры, что я повелась на деньги. Это была однозначно любовь и итогом этой любви является наш сын Роман, который на данный момент стал главным мужчиной в моей жизни", – призналась Анна.

Александр Онищенко и Анна Ризатдинова
Александр Онищенко и Анна Ризатдинова
Фото: Instagram

Известная гимнастка утверждает, что Онищенко очень хорошо относился к ней.

"Было взаимопонимание. Мне казалось, что я попала прямо в сказку. Сказку не в материальном плане. Хотя люди как говорили, так и будут говорит, что он купил меня самолетами, дорогими машинами. Нет, он купил меня своим отношением. Он меня просто носил меня на руках", – подчеркнула спортсменка.

Анна призналась, что захотела двигаться дальше, развивать спорт, мотивировать подрастающее поколение, а это очень сложно делать с мужем, не въездным в Украину. Поэтому они с Онищенко поняли, что их пути расходятся.

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"Мы разошлись на хорошей ноте. Это очень странно звучит, но это действительно так. Мне больно, у меня до сих пор там рана, я прям ее чувствую в сердце... Я все равно за общение отца с сыном, в моем понимании он должен знать своего отца, так как родителей не выбирают. Я показываю каждый день наши совместные фотографии с Александром, чтоб сын четко понимал, где мама, а где папа. Тем более, что Рома копия своего отца", – утверждает Ризатдинова.

Также гимнастка заметила, что Александр общается с сыном по Skype.

Напомним, что в 2017 году Анна Ризатдинова родила олигарху Александру Онищенко сына Романа. А в 2018-м Анна рассказывала, что они с Онищенко поженились. О разводе Ризатдинова сообщила в августе 2019.

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