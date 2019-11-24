"Ань, я тебе мешаю": Ризатдинова откровенно об отношениях с Онищенко

Спортсменка призналась, что пыталась спасти свой брак

Анна Ризатдинова Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Сейчас Анну Ризатдинову знают как финалистку "Танців з зірками 2019" и олимпийскую чемпионку. Ранее в заголовках ее называли женой Александра Онищенко. В откровенном интервью звезда рассказала о том, какой была ее жизнь с бизнесменом, а также назвала причину, по которой их отношения закончились.

Мешала ли популярность Ане Ризатдиновой – видео:

По словам Ризатдиновой, их отношения с Онищенко были настоящими и откровенными. Она была для него "хрупким цветком" в его богатом и сложном мире. Но и гимнастке хотелось быть для своего избранника идеальной.

"Я понимала, что после завершения спортивной карьеры его какой-то интерес ко мне пропадет. Но я пыталась показать, что я все еще на слуху, я прилетала в Украину и давала интервью, ходила на показы и мероприятия", – рассказала Анна в беседе с Машей Ефросининой.

Александр Онищенко и Анна Ризатдинова Фото: Instagram

Ризатдинова отмечает, что у них с Онищенко были идеальные отношения но позже пришло осознание, что олигарх ей мешает.

"В один момент он понял, что мне мешает, что от него проблемы у меня. В какой-то момент меня начали воспринимать не как чемпионку мира, а как жену олигарха", – вспоминает Анна.

Гимнастка называет поступок экс-возлюбленного достойным, но добавляет, что как женщине, ей было тяжело принять тот факт, что человек, с которым они начали строить семью, отпустил ее. "Он сказал: Ань, я тебе мешаю, давай дальше без меня", – призналась чемпионка.

Напомним, что в 2017 году Анна Ризатдинова родила олигарху Александру Онищенко сына Романа. А в 2018-м Анна рассказывала, что они с Онищенко поженились. О разводе Ризатдинова сообщила в августе 2019-го.

Ранее мы писали, что Анна Ризатдинова после потери сознания в прямом эфире "Танців з зірками" обратилась к фанатам.

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