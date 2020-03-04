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Анна Седокова 25 лет молчала о сексуальном домогательстве

Певица обратилась к девушкам с важным призывом

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 11:09

Известная певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая сначала заявила, что беременна в четвертый раз, а потом призналась, что пошутила, разоткровенничалась со своими подписчиками. Артистка рассказала о неприятном случае, который с ней произошел в 12-летнем возрасте.

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Так, на своей странице в Instagram певица опубликовала длинный пост, в котором призвала всех девушек уважать себя и не давать мужчинам их унижать. По ее словам, она сама пережила сексуальные домогательства, о которых молчала 25 лет. Что именно произошло с Анной, она не уточнила.

"Я хочу этим постом встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый. Я знаю, как это... Превышение власти, неуважительное отношение, все это мы терпим, потому что боимся камней, полетевших в нас. Для того, чтобы рассказать о том, что случилось, мне понадобилось 25 лет и я восхищаюсь теми, кто не молчит... Мы должны научиться давать пощечины тем, кто позволяет себе лишнее. Мы должны вместе, поддерживая друг друга, дать понять, что так с нами нельзя...", – написала Седокова.

Напомним, недавно Анна Седокова с возлюбленным Янисом Тиммой завели собаку:

Также Анна призвала девушек не принимать участие в популярном романтическом шоу "Холостяк", дабы не быть униженной и не бороться за сердце мужчины вместе с 20 другими конкурентками.

"Девочки, прекратите обесценивать себя, свою душу и свои мечты . Ведь не об этом наши песни. Не стоит ежедневно принимать участие в шоу "Холостяк", стоя в очереди из 20 телочек за цветочком и мужиком. Уважайте себя прежде всего, не позволяйте никому ставить вас на место, на котором вы не желаете находиться", – подытожила звезда.

Ранее мы также писали, что Анна Седокова анонсировала сольный концерт в Киеве. Узнайте, как отреагировали поклонники.

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