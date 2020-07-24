Анна Седокова и Янис Тимма: история любви и скандалы со звездной парой

В СМИ до сих пор обсуждают скандальные подробности их отношений

Вчера, 23 июля, стало известно, что 37-летняя певица и экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова в третий раз выходит замуж. Ее избранником стал 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма.

Сегодня.Lifestyle предлагает узнать, как начался роман Анны и Яниса, и почему в СМИ до сих пор обсуждают скандальные подробности их отношений.

Анна Седокова и Янис Тимма: скандальное начало романа

О том, что Анна состоит в отношениях с молодым баскетболистом публике стало известно в конце лета прошлого года, а уже осенью артистка опубликовала в соцсетях первый кадр с новым возлюбленным.

Но не все так гладко, как могло бы показаться на первый взгляд. До сих пор ходят слухи о том, что Янис бросил свою супругу ради Анны. Осенью 2019 года, когда Седокова и Тимма перестали скрывать роман, всплыли новые подробности из жизни спортсмена: оказалось, что Янис был женат на момент начала отношений с Седоковой, и у него есть маленький ребенок.

Янис Тимма с сыном Фото: Instagram.com

Пара стала отрицать это, а прессе баскетболист заявил, что на тот момент был разведен уже полгода. Похоже, что для его супруги такое заявление стало огромной неожиданностью после девяти лет отношений.

"Только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад. Я этого не знала. Знаю только то, что полгода назад ты стал мне изменять. Я тебя любила всем сердцем, подарила тебе ребенка, прощала за все плохое, что ты творил, и это то, что я заслужила?" – написала супруга спортсмена Сана.

Анна Седокова, в свою очередь, также не стала молчать и написала на своей странице в Instagram, что ее возлюбленный – порядочный человек, а вся эта история с изменами – слухи и выдумки прессы.

Анна Седокова: слухи о беременности от Яниса Тиммы

После того, как скандал немного поутих, поклонники певицы принялись гадать: как скоро артистка родит Янису ребенка. Слухи о четвертой беременность подогревала и сама певица.

А пока пресса и фанты артистки ждали от нее новости о появлении четвертого малыша, пара завела собаку, которую назвали Мамба.

Анна Седокова с новым парнем Фото: instagram.com/annasedokova

Пока что Анна Седокова воспитывает троих детей от разных мужчин: дочерей Алину и Монику и сына Гектора. Моника сейчас живет с отцом в США.

Позже Анна все-таки опровергла новость о четвертой беременности. Так, журналисты программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" поинтересовались у представителей звезды, действительно ли она ждет ребенка от нового возлюбленного, баскетболиста Яниса Тиммы. Пресс-служба ответила, что это была всего лишь шутка Анны Седоковой.

Анна Седокова и Янис Тимма: признания в любви

После того, как об их романе стало известно общественности, пара не скрывает чувств. Нередко Анна публикует посты в соцсетях, в которых признается в любви к Янису. Седокова также публикует совместные фото с возлюбленным и не обращает внимание на хейтеров.

Анна Седокова с Янисом Тиммой Фото: instagram.com/annasedokova

"Мне кажется, "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ты и я и есть наше удивительное настоящее и будущее", – написала недавно Седокова.

Анна Седокова показала Яниса Тимму – смотрите видео:

Напомним, Анна Седокова 25 лет молчала о сексуальном домогательстве.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться