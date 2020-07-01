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Анна Седокова описала в деталях самое страшное воспоминание: "В моем детстве счастья не было"

Сегодня, 15:02

Когда певице было 5 лет, папа ушел из семьи

Известная певица Анна Седокова, которая недавно публично рассказала, что Константин Меладзе делал с солистками "ВИА Гры", выпустила биографическую книгу "Я сильная. Я справлюсь". На страницах своих мемуаров артистка поделилась не самыми приятными воспоминаниями из детства.

Анна в деталях описала момент расставания ее родителей. Отметим, что отец Седоковой ушел из семьи, когда ей было 5 лет: "В моем детстве счастья не было. Меня бросили как ненужную вещь. Бросили, когда я была еще совсем ребенком".

Певица Анна Седокова
Певица Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

Будущая звезда хорошо запомнила момент, когда отец собрал чемодан и громко хлопнул дверью. Девочка хотела тогда остановить папу, но мужчина ударил ее по руке и ушел.

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"Становлюсь в дверном проеме, растопыриваю руки и ноги, как следует упираюсь ими в косяк. Никакая сила не заставит меня покинуть мой пост. Папа не пройдет. Он увидит меня и останется дома. Он меня очень любит, я знаю, он просто не сможет бросить меня. „Папа, не уходи", — реву я. Он меня даже не видит. Глаза, побелевшие от злости. Стеклянный взгляд в никуда. Он с силой бьет меня по руке, отодвигает в сторону, делает шаг и захлопывает за собой дверь. Он даже не оглянулся. Даже сейчас, спустя 30 лет, я чувствую, как болит место удара", — поделилась Анна Седокова в своей биографической книге.

Напомним, недавно Анна Седокова с возлюбленным Янисом Тиммой завели собаку:

После ухода отца из семьи, мама певицы сама воспитывала девочку и ее брата. Жили они бедно и питались почти одними сосисками с макаронами. По большим праздникам — День учителя, 8 Марта — мама приносила со школы объедки со стола, бутерброды с сыром и колбасой.

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"Вот это был настоящий деликатес! С колбасой! С сыром! Правда, колбаса и сыр на них были не всегда, от некоторых бутербродов оставался только хлеб с маслом, и местами они были надкусаны, но все равно это был пир. Мы доедали эти объедки, откусывали маленькие кусочки и медленно пережевывали, чтобы растянуть удовольствие. Чувствовали себя при этом самыми богатыми на свете", — рассказывает звезда.

Напомним, что недавно Анна Седокова впервые за 25 лет рассказала о сексуальном домогательстве.

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