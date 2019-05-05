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Анна Седокова показала фигуру без ретуши: фото

36-летняя певица не стесняется своего целлюлита и лишних килограммов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая сейчас отдыхает вместе с детьми в солнечной Турции, любит похвастаться своими пышными формами. Накануне певица опубликовала один из таких снимков в своем Instagram, а спустя некоторое время ей пришлось оправдываться перед фолловерами в сети. 

Так, на одной из фотографий с отдыха Седокова позирует лежа на шезлонге у бассейна. В кадре артистка демонстрирует соблазнительную фигуру в бикини. Подписчики Ани пришли в восторг от ее изгибов и идеальных параметров, но вскоре их ждало разочарование. 

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Дело в том, что одна из отдыхающих отеля сфотографировала Седокову сзади и опубликовала кадр в своих сторис. Снимок, на котором фигура звезды вовсе не выглядит идеальной быстро распространился по сети, и о нем узнала сама Аня. 

Артистка решила высказаться, разместив в своих сторис обращение к поклонникам. "Друзья, давайте мы завершим этот разговор. Появились фотографии, когда я отдыхаю с детьми, и тут кто-то сзади меня фотографирует, еще что-то делает...", – говорит в ролике Анна Седокова.  

Во время записи видео она предстала в том самом красном купальнике, снимая себя в зеркало. Певица признала, что ее фигура далека от идеала: "Да, у меня есть целлюлит. Да, я пухленькая, да, я толстенькая. Да я некрасивенькая... Я не претендую на звание супер мега красавицы. Я такая, какая я есть", – сказала 36-летняя звездная мама. 

Анна Седокова показала фигуру без ретуши
Скриншот Instagram.com/annasedokova

Ранее мы писали, что украинская певица Анна Седокова удивила кардинальной сменой имиджа. Она также подтвердила слухи о новом романе, вероятно, с российским хоккеистом Андреем Мироновым.

Смотрите видео о том, как Анна Седокова рассталась со своим третьим мужем:

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