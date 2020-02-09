Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анна Седокова призналась, что беременна

Певица дала неожиданный ответ на вопрос подписчицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:59
Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова, которая недавно анонсировала сольный концерт в Киеве, заявила о беременности. Певица сделала неожиданное заявление в Instagram.

О новом романе Анны Седоковой смотрите в сюжете:

Поклонники и папарацци часто подозревают селебритис в беременности или новых романах. Анна Седокова оказалась в числе тех звезд, у которых фанаты регулярно "выискивают" округлившийся живот.

Накануне артистка, которая работает и проживает в России, подтвердила свою беременность. В комментариях к публикации Седоковой в Instagram одна из подписчиц задала вопрос о том, не в положении ли певица, на что Анна ответила утвердительно.

"Опять беременна что ли?", – задала вопрос одна из подписчиц. "Да", – коротко ответила Седокова.

Была это шутка, либо же звездная мама ждет пополнения в семье – некоторое время оставалось загадкой.

В следующем посте певица показала нового члена семьи. Она опубликовала видео со своим парнем, баскетболистом Янисом Тиммой, и щенком, которого они забрали из американского питомника.

INSTAGRAM

Напомним, что осенью 2019 года стало известно, что Анна Седокова встречается с латвийцем Янисом Тиммой. Тогда в сети разгорелся скандал, из-за того, что спортсмен бросил свою супругу и маленького ребенка из-за певицы.

INSTAGRAM

Ранее Дмитрий Дикусар откровенно заговорил о романе с Ириной Билык.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Звезда "Сумерек" Келлан Латс и его жена потеряли ребенка Джессика Симпсон рассказала о зависимости и неудачных отношениях Свадьба года: когда Дженнифер Лопес станет женой Алекса Родригеса
беременность певица Анна Седокова
Реклама

Новости партнеров

Кароль
Кароль "по-домашнему" показала, чем покорила Балана
Звезда
Звезда "Великолепного века" расставила ноги на фоне Лувра
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Рецепт потрясающей запеканки из цветной капусты
Салат с зелёным горошком, яйцом и огурцом
Салат с зелёным горошком, яйцом и огурцом
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:15Шоу-бизнес

Больная раком Алла Мазур предупредила о мошенниках в Сети

Вчера, 15:47Events

Суперлуние 9 февраля: важные ритуалы и приметы

Вчера, 12:12Food

Как вкусно сварить гречку на гарнир

Вчера, 08:54Fun

8 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

7 февраляШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

7 февраляТехно

Как бесплатно скачать видео с YouTube: полезные советы

7 февраляШоу-бизнес

Любовница Владимира Остапчука: в Сети появилось фото 33-летней Кристины

7 февраляEvents

Полнолуние 9 февраля: что категорически нельзя делать

7 февраляWellness

Мезотерапия: все тонкости метода альтернативной медицины

7 февраляFun

"Маленький Росомаха": мальчик родился с бородой и "в рубашке", фото

7 февраляFun

День Григория Богослова: история, приметы и что нельзя делать

6 февраляFun

Парень купил телевизор и нашел внутри кассету: увиденное повергло его в шок

6 февраляFood

Дорада: польза для здоровья и рецепты вкусных блюд

6 февраляFun

Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото

6 февраляТехно

Удалить немедленно: на Android обнаружили 24 опасных приложения

6 февраляFun

Калигула, Юлий Цезарь и Мона Лиза: на фото показали, как они могли бы выглядеть

Новости партнеров

Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки
Учимся у Шарлиз Терон: как носить клетчатые брюки
Юрий Шатунов показал жену: почти как Волочкова. Найдите разницу
Юрий Шатунов показал жену: почти как Волочкова. Найдите разницу
Кардиологи назвали главное правило правильного питания
Кардиологи назвали главное правило правильного питания
Что произойдет, если каждый день кушать сливочное масло
Что произойдет, если каждый день кушать сливочное масло
Ученые рассказали о связи между алкоголем и онкологией
Ученые рассказали о связи между алкоголем и онкологией
Врач назвала самые вредные сладости
Врач назвала самые вредные сладости
Вирус папилломы человека есть у 90% населения
Вирус папилломы человека есть у 90% населения