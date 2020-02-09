Анна Седокова призналась, что беременна

Певица дала неожиданный ответ на вопрос подписчицы

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова, которая недавно анонсировала сольный концерт в Киеве, заявила о беременности. Певица сделала неожиданное заявление в Instagram.

О новом романе Анны Седоковой смотрите в сюжете:

Поклонники и папарацци часто подозревают селебритис в беременности или новых романах. Анна Седокова оказалась в числе тех звезд, у которых фанаты регулярно "выискивают" округлившийся живот.

Накануне артистка, которая работает и проживает в России, подтвердила свою беременность. В комментариях к публикации Седоковой в Instagram одна из подписчиц задала вопрос о том, не в положении ли певица, на что Анна ответила утвердительно.

"Опять беременна что ли?", – задала вопрос одна из подписчиц. "Да", – коротко ответила Седокова.

Была это шутка, либо же звездная мама ждет пополнения в семье – некоторое время оставалось загадкой.

В следующем посте певица показала нового члена семьи. Она опубликовала видео со своим парнем, баскетболистом Янисом Тиммой, и щенком, которого они забрали из американского питомника.

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Напомним, что осенью 2019 года стало известно, что Анна Седокова встречается с латвийцем Янисом Тиммой. Тогда в сети разгорелся скандал, из-за того, что спортсмен бросил свою супругу и маленького ребенка из-за певицы.

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