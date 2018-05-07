Анна Седокова прокомментировала лишение родительских прав

"Я ощутила, что не одна, что мы вместе можем помочь друг другу", – заявила артистка

Анна Седокова. Фото: Instagram

Певица Анна Седокова долгое время скрывала от поклонников тот факт, что ее бывший муж – Максим Чернявский забрал у нее общую дочку Монику. По словам певицы, он намерен лишить ее материнских прав. Исполнительница призналась, что не собирается сдаваться.

"Я хотела с вами поделиться. Вот уже как два дня, вы знаете о том, что происходит со мной и Моникой. Долгие месяцы мне было очень страшно говорить об этом, потому что я понимала какую ярость, это может вызвать. Я боялась, потому что каждое слово будет использовано против меня в суде, как было использовано мое интервью для журнала "ОК". За эти два дня нам позвонили лучшие адвокаты по международному праву, три телеканала готовы оказать поддержку и осветить этот вопрос, десятки лучших журналистов страны и сотни писем от мам, которые оказались в такой же ситуации как я! Я ощутила, что не одна, что мы вместе можем помочь друг другу. Какое-то время назад, адвокаты другой стороны, за три часа до встречи с Моникой, написали, что они отменят визит, если я буду делать фото Мо. Они потребовали запретить мне постить фотографии нашей дочери, либо я с ней не увижусь. Я согласилась. Сейчас, я могу встречаться с нашей дочкой только с надзирательницей, которая, когда мы обнимаясь спим ночью (и я благодарна Богу за эту возможность, ведь у многих ее нет ) сидит и смотрит на нас. Столько всего, я даже не понимаю, как все рассказать и правда, не хочу. Все время сомневаюсь, нужно ли, но потом читаю Ваши письма и понимаю, что #необходимо! И это фото, оно с улыбкой! Потому что сейчас, я больше не одна! Потому что я не опущу руки! Потому что, как бы не было горько внутри, я буду улыбаться и делать все от себя возможное, чтобы помочь нам и тем, кому нужна моя помощь! Теперь мы #ВМЕСТЕ. Нас не сломишь! А любовь победит и все будут жить дружно", – поделилась звезда.

Ранее Наталья Рудова поделилась с поклонниками на странице в Instagram ярким фото в компании звездной подруги – певицы Анны Седоковой. Анна и Наталья встретились на отдыхе в Турции.

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