Анна Седокова публично призналась новому бойфренду в любви и показала совместное фото

Популярная певица больше не скрывает свои новые отношения

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая недавно напугала поклонников своим внешним видом, больше не скрывает свои отношения с новым возлюбленным – 27-летним латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Пресса обвиняет артистку в том, что она увела женатого мужчину из семьи. Более того, вокруг звездной любовной истории возродился настоящий скандал.

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Избранник Анны Седоковой бросил свою супругу с маленьким сыном, после чего на певицу посыпалась волна негативных комментариев. Но, кажется, артистке все равно на любые слухи и обвинения. Если раньше она публиковала совместные фото со спортсменом только со спины, то теперь решилась показать его лицо. Более того, Анна публично призналась ему в любви, сопроводив кадр лаконичным: "Люблю".

Анна Седокова с новым возлюбленным Янисом Тиммой Фото: instagram.com/annasedokova

Сама Анна не раз заявляла, что встречается исключительно с неженатыми мужчинами. Спортсмен после встречи со звездой сразу же удалил все снимки с женой в социальных сетях. По его словам, он развелся с женой Саной еще полгода назад. Вот только для супруги такое заявление стало огромной неожиданностью после девяти лет отношений.

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