Анна Седокова публично рассказала, что Меладзе делал с солистками "ВИА Гры"

Украинская звезда сделала скандальное заявление во время прямого эфира

Украинская певица, экс-солистка культовой украинской группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая 25 лет молчала о сексуальном домогательстве, провела прямой эфир с Олей Поляковой в Instagram, во время которого рассказала, что продюсер Константин Меладзе манипулировал участницами коллектива.

"Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами не как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: "Кто станет моей музой сегодня?". Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должна была доказывать, что ты лучше", – рассказывает звезда.

Певица Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

По словам Седоковой, она не поддерживает отношений с другими участницами "ВИА Гры". "Мы объявили друг другу холодную войну. Она в принципе до сих пор идет. Очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим".

Напомним, недавно Анна Седокова с возлюбленным Янисом Тиммой завели собаку:

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