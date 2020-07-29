Анна Седокова рассказала, как начался ее роман с женатым Янисом Тиммой

Певица вспомнила, как прошло их с Тиммой первое свидание

Известная певица Анна Седокова, которая в третий раз выходит замуж, рассказала, как начались ее отношения с тогда еще женаты возлюбленным, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Как утверждалось ранее, на момент начала романа с Анной Янис был еще женат и бросил маленького сына и супругу ради Седоковой.

Анна эти слухи отрицает. Теперь она решила впервые рассказать, как у нее завязались отношения с ее женихом.

"Я долго строила из себя совершенно не заинтересованную особу. А потом мы начали переписываться. Я осознала, что пишу слишком откровенные вещи человеку, которого я не знаю. Обычно я жду какой-то подвох, что кто-то воспользуется моей открытостью. А Янис ничего не делал, он был собой. А потом он позвал меня в кино, но я отказалась. Он не знал, приду я или нет. Я и сама не знала. В итоге я согласилась. Посмотрели два фильма подряд. В тот момент стали ближе. И после этого дня мы никогда больше не расставались", – поделилась Анна в интервью YouTube-программе "Света вокруг света".

Анна Седокова и Янис Тимма Фото: instagram.com/annasedokova

Янис также рассказал, что для него важны доверие и взаимопонимание, которые присутствуют в их с Анной отношениях.

"Бывает, что видишь человека впервые, а через пять минут разговора кажется, будто вы знакомы 20 лет. Так было с Аней", – рассказал баскетболист.

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