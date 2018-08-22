Анна Седокова сделала соблазнительное селфи в нижнем белье

Певица нередко радует поклонников откровенными фото

Анна Седокова. Фото: Instagram/annasedokova

Певица Анна Седокова нередко радует тысячи поклонников своими фото в соцсетях. Звезда позирует на снимках в разных нарядах, купальниках, а также ив вовсе в нижнем белье.

На своей странице в Instagram Седокова разместила селфи в зеркале, на котором она позирует в ярком нижнем белье.

"У нас на вилле все очень старинное. Когда я оказалась тут впервые , хотела сразу переехать.) А потом, за каждой вещью, стала открываться история. Ее удивительный дух и стало очень тепло и удивительно уютно. Вы верите, что зеркала хранят истории и секреты?", – подписала снимок певица.

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова показала подкаченные ноги и пресс. Поклонники певицы просто восхитились ее формами, зная что относительно недавно Седокова стала мамой в третий раз.

Напомним, Анна Седокова рассказала, что приступила к записи нового альбома. По ее словам, он будет очень эмоциональным. №Я официально заявляю, что уже сегодня приступаю к записи нового альбома. Каким он будет, я не знаю, но точно эмоциональным", – написала Седокова.