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Анна Седокова украсила обложку Playboy: пикантное фото (16+)

Певица снялась для мужского глянца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:47
Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

36-летняя певица Анна Седокова – обладательница аппетитных форм, поэтому вовсе не удивительно, что артистку пригласили сняться для популярного мужского глянца – Playboy. Отметим, что Анна Седокова, которая показала подрастающего сына, появилась на обложке издания уже в третий раз.

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На своей странице в Instagram певица опубликовала обложку Playboy, на которой позирует в черных колготках в сеточку, бюстгальтере и лакированных перчатках. По словам Седоковой, такой красивой, как сейчас, она себя не чувствовала никогда.

"За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем. Женственность, как опыт, раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус у хорошего дорогого вина", – считает звезда.

Анна Седокова на обложке Playboy
Анна Седокова на обложке Playboy
Фото: instagram.com/annasedokova

Анна Седокова также обратилась ко всем девушкам и посоветовала им устраивать подобные фотосессии, как минимум - для домашнего архива.

"И я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя. Пускай эти снимки будут запрятаны глубоко в шкафу, и когда ты почувствуешь себя некрасивой, неженственной – ты достанешь их и увидишь, как ты прекрасна и какой ты можешь быть. Я могу быть такой", – написала Седокова.

Ранее мы также писали, что Анна Седокова вспомнила детство и призналась, почему ненавидела школу.

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Анна Седокова фигура звезд Playboy

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