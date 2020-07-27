Анна Седокова в купальнике похвасталась округлыми формами

Певица поделилась снимком, который сделал ее жених

Певица Анна Седокова, которая в третий раз выходит замуж, отдыхает вместе со своим женихом Янисом Тиммой в Майами, США. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок где похвасталась подтянутой фигурой в купальнике.

В кадре 37-летняя Седокова позировала в нюдовом бикини на фоне пальм и океана. Анна призналась, что фотографию сделала ее 28-летний возлюбленный.

"Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии, то не зовите меня на эту свадьбу", – написала она в посте.

INSTAGRAM

Об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно меньше года назад. Как сообщают росСМИ, на момент начала романа с Седоковой Тимма был женат и ушел от супруги к певице. У Яниса есть двухлетний сын от бывшей жены.

Напомним, Анна Седокова официально была два раза замужем. Первый муж артистки – белорусский футболист Валентин Белькевич. От него Анна родила дочь Алину. Второй муж – бизнесмен Максим Чернявский, от которого у Анны дочь Моника (девочка проживает с отцом в США).

Также у Седоковой были отношения с танцором Сергеем Гуманом. В 2017 году Анна родила сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова, с которым она рассталась вскоре после родов.

О четвертой беременности Анны Седоковой смотрите в сюжете:

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