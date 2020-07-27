Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Анна Седокова в купальнике похвасталась округлыми формами

Сегодня, 10:04

Певица поделилась снимком, который сделал ее жених

Певица Анна Седокова, которая в третий раз выходит замуж, отдыхает вместе со своим женихом Янисом Тиммой в Майами, США. На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок где похвасталась подтянутой фигурой в купальнике.

В кадре 37-летняя Седокова позировала в нюдовом бикини на фоне пальм и океана. Анна призналась, что фотографию сделала ее 28-летний возлюбленный.

"Если ваш будущий муж не делает вам такие фотографии, то не зовите меня на эту свадьбу", – написала она в посте.

INSTAGRAM

Об отношениях Анны Седоковой и Яниса Тиммы стало известно меньше года назад. Как сообщают росСМИ, на момент начала романа с Седоковой Тимма был женат и ушел от супруги к певице. У Яниса есть двухлетний сын от бывшей жены.

Читайте также:
"Говорили, что я жирная": Анна Седокова призналась, что делала липосакцию

Напомним, Анна Седокова официально была два раза замужем. Первый муж артистки – белорусский футболист Валентин Белькевич. От него Анна родила дочь Алину. Второй муж – бизнесмен Максим Чернявский, от которого у Анны дочь Моника (девочка проживает с отцом в США).

Также у Седоковой были отношения с танцором Сергеем Гуманом. В 2017 году Анна родила сына Гектора от бизнесмена Артема Комарова, с которым она рассталась вскоре после родов.

О четвертой беременности Анны Седоковой смотрите в сюжете:

Ранее Анна Седокова откровенно рассказала о своих экспериментах в сексе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Анна Седокова и Янис Тимма: история любви и громкие скандалы со звездной парой Даша Астафьева показала фигуру в очаровательном купальнике Эмили Ратаковски демонстрирует идеальное тело в бикини на пляже: фото
Анна Седокова фигура звезд
Реклама

Новости партнеров

Самая красивая легкоатлетка в мини ошеломила длиной ног
Самая красивая легкоатлетка в мини ошеломила длиной ног
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Зависимость и инсульт: чем грозит регулярный кофе по утрам
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Могилевская впервые показала себя после смены внешности
Могилевская впервые показала себя после смены внешности

Популярные статьи

Сегодня, 09:55Fun

Кошки перевели раненую собаку через дорогу: невероятное видео

Вчера, 14:40Food

Как сделать куриные шашлычки с персиками в духовке

Вчера, 14:15Шоу-бизнес

"Правду никто не любит": Олег Винник сделал неожиданное заявление о своей личной жизни

Вчера, 09:18Шоу-бизнес

Сандре Буллок – 56! Малоизвестные роли актрисы, о которых стоит знать каждому

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 26 июля: Деве нужно заняться серьезными делами, а Весов ждет сюрприз

25 июляFood

Быстрый рецепт малосольных огурцов с чесноком и укропом

25 июляFood

Как сделать персиковую наливку на водке с корицей

25 июляТехно

Ошеломительное зрелище: Марс показали в сверхвысоком разрешении 4K – видео

25 июляШоу-бизнес

Мэтту Леблану – 53: интересные факты об актере и лучшие цитаты Джоуи из "Друзей"

24 июляШоу-бизнес

"Мешает мне жить": Алена Шоптенко откровенно рассказала о своей особенности

24 июляШоу-бизнес

Прямо на станции: Павел Зибров устроил шоу для пассажиров электрички

24 июляШоу-бизнес

Тогда и сейчас: как изменилась Дженнифер Лопес – фото

24 июляШоу-бизнес

Дженнифер Лопес – 51! Самые интересные факты из жизни звездной красотки

24 июляШоу-бизнес

Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис стала мачехой

24 июляТехно

Владельцы Android массово бегут к Apple на iPhone SE

24 июляEvents

День ангела Ольги-2020: поздравления, открытки и картинки

Новости партнеров

Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Зірка "ПроФутбол", показала себе і розповіла про машину
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Ротару забыла про возраст, покорив роскошной фигурой на пляже
Подтвержден новый способ заражения коронавирусом
Подтвержден новый способ заражения коронавирусом
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Назван самый скандальный знак Зодиака
Назван самый скандальный знак Зодиака
Маринованные огурцы без стерилизации на зиму с уксусом
Маринованные огурцы без стерилизации на зиму с уксусом
Кексы из кабачков и сыра - рецепт: шикарное летнее лакомство
Кексы из кабачков и сыра - рецепт: шикарное летнее лакомство

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять