Анна Седокова впервые за долгое время отдыхает с дочерью Моникой

Младшая дочь Анны Седоковой Моника проживает со своим отцом

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

36-летняя певица Анна Седокова часто проводит время со своими детьми, сыном Гектором и старшей дочерью Алиной. Однако что касается отношений с младшей дочерью Моникой, тут дела обстоят несколько сложнее. Бывший супруг Анны Седоковой, Максим Чернявский, настоял на том, чтобы их дочь жила с ним в США. Так, теперь певица может видеть дочь не так часто.

Однако недавно Анна Седокова отправилась отдыхать в Турцию вместе со всеми своими детьми. Артистка поделилась забавным видео с сыном Гектором и добавила милую подпись: "Но пока мы нашли лужу и только я отвернулась на секундочку, Гека уже был в ней. Алина уже нарушила все правила вождения нашего гольфкара. Правила придумали слабаки! А Моника... Моника – ангел )) Сегодня мое утро началось с признания в Любви – "Я так тебя люблю, Мамочка. Ты ещё чуть поспи, а я что-то посмотрю")))) Ладно, мы побежали на пляж!".

May 2, 2019 at 1:53am PDT INSTAGRAM (@annasedokova) on

Старшая дочь певицы Алина на своей странице в Instagram тоже показала веселое видео, на котором танцует с звездной мамой и младшей сестрой Моникой.

"Приветики. Наконец-то, мы все вместе и нам нереально хорошо", – написала Алина.

May 2, 2019 at 3:47am PDT INSTAGRAM (@lalina_one) on

Ранее мы писали, что Анна Седокова подтвердила слухи о новом романе. Кроме того, недавно сексуальная певица показала себя в новом образе.

Анна Седокова показала своего нового избранника - смотрите видео:

Напомним, Гайтана откровенно рассказала о своей дочери Сапфир-Николь.

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