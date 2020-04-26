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Анна Седокова вспомнила, как ей жилось с абьюзером

Артистка отреагировала на скандал с Региной Тодоренко

Инна Петрова
Сегодня, 09:22

После громкого скандала с Региной Тодоренко, который разгорелся в сети накануне, певица Анна Седокова рассказала, как ей жилось с мужчиной-абьюзером. Артистка поделилась жизненной историей и высказала свое мнение о словах коллеги.

Напомним, что Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года" по версии журнала Glamour. По словам редакции российского глянца, слова ведущей противоречат ценностям и принципам издания.

Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

На своей странице в Instagram Анна Седокова призналась, что сама была свидетельницей домашнего насилия. Более того, жизнь свела ее с мужчиной, который оказывал на нее психологическое давление.

"Мама воспитывала нас одна. Папа бросил нас, и мне от него не доставалось, ведь его не было. А мама была типичной разведенной женщиной с двумя детьми, отсутствием денег и большой драмой. Но я была счастлива, потому что меня дома не били. Так, как бил своих девочек сосед сверху и другой сосед двух дочек этажом ниже. Я через стены слышала крики и детский плач, но они так и продолжали жить. Возможно, потому что хуже этого было для них одно – стать моей мамой. Остаться без мужика. Остаться одной", – написала Анна.

Она отметила, что после она некоторое время жила с абьюзером, но Седокова нашла в себе силы покинуть этого мужчину. Однако за это она получила упреки от общества и даже близких.

"Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось. Мы до сих пор судим об успешности женщины по наличию у нее мужчины. Меня каждый день осуждают за то, что я в 21 сделала выбор и ушла от мужа-абьюзера. Ушла от того, кто унижал меня. Меня останавливала даже собственная мама. И вот на протяжении 15 лет мне тыкают в лицо то, что я не замужем и что я разводилась. Как меня называют? Думаю, вы и сами прекрасно знаете, читали", – высказалась исполнительница.

Анна Седокова выразила надежду на то, что в нашем современном обществе женщину будут принимать и поддерживать такой, какая она есть. Звезда также осудила высказывание Регины Тодоренко, сказав, что это неправильно.

"То, что я услышала вчера от Регины, очень плохо и неправильно. Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье", – написала она.

Подробнее о токсичных отношениях смотрите в сюжете:

Напомним, что ранее стали известны скандальные подробности развода Джонни Деппа и Эмбер Херд. Бывшие супруги находятся сейчас на стадии развода и продолжают обвинять друг друга в жестокости.

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