Антин Мухарский окончательно уезжает из Украины

Вместо с собой артист забирает жену – Елизавету Бельскую

Антин Мухарский. Фото: facebook.com/AntinMykharskyi

Украинский шоумен, телеведущий и писатель Антин Мухарский, который ранее из-за проблем с алиментами уехал жить в Европу, рассказал на своей странице в Facebook о своих планах на ближайшее бедующее. По словам артиста, вместе с новой женой Елизаветой Бельской он поселится в солнечной Турции.

Выбор сделан! Поселяемся в Анталии, – заявил Антон Мухарский.

Шоумен рассказал, что за шесть месяцев эмиграции он успел пожить в Греции, Испании, США и Канаде. И все же выбор страны остановился на Турции. Сам Антин Мухарский пояснил, почему именно Анталия будет комфортной для его новой семьи.

"Мы решили поселиться в Турецкой Анталии по трем причинам: близость к дому (лететь 2 часа 15 минут); фантастические море, климат, еда и цены; возможность организовывать здесь туры, концерты и творческие встречи "For Ukrainians only" для тех, кто стремится идентифицировать себя украинцами даже за рубежом", – пояснил Антон Мухарский.

Напомним, украинская актриса Снежана Егорова получила официальный развод с Антином Мухарским в феврале 2016 года.