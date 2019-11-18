"Антитела" отыграли два грандиозных концерта в Киеве: как это было

В минувшие выходные группа "Антитела" собрала два Дворца спорта с аншлагами

"Антитела" Фото: пресс-служба

Два дня подряд группа "Антитела" представляла свое концертное шоу во Дворце спорта. В родном Киеве билеты на запланированный концерт на 17 ноября раскупили за два месяца до события, поэтому "Антитела" решили сделать дополнительный концерт, накануне, 16 ноября. Отметим, это финальные концерты первого этапа стадионного тура Hello, проходившего в пяти городах Украины.

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Два с половиной часа невероятной живой атмосферы. Двести киловатт мощного звука, яркое световое и лазерное шоу, стадионная сцена и более 20 тысяч поклонников, которые пели сердцем и в унисон любимые хиты группы за 11 лет: "Вірила", "TDME", "Танцюй", "Все красиво", "БудуВуду", "Молоком" и другие.

Специально для Киева группа приготовила много сюрпризов. На сцене вместе с "Антителами" песню "TDME" пел хор мальчиков и юношей Капеллы им. Л. Ревуцкого под руководством Аиды Набиевны Зайцевой. В составе этого хора Тарас Тополя выступал в Ватикане перед Папой Римским и гастролировал по Европе. Дети с Art models спели песню "Лови момент" на языке жестов, "Смотри в меня" Тополя исполнил в дуэте с солистом группы Detach Алексеем Веренчиком, а песню "Ив Кусто" украсил голос оперной дивы Натальи Чепченко.

Поклонники, в свою очередь, тоже тщательно приготовились и приятно поразили музыкантов. В начале шоу Hello, когда группа "Антитела" вышла на сцену, их встретили тысячи красных фонарей с сердечками. А в фан-зоне под песню "Буде син" парень сделал предложение руки и сердца. Во время концерта группа сняла клип на одну из песен. На какую именно – пока держат в тайне.

"Антитела" во Дворце спорта Фото: пресс-служба

Специальными музыкальными гостями шоу стали известная польская группа Chemia и харизматичный артист Melovin. Артисты сопровождали "Антитела" в течение всего стадионного тура.

На концерте во Дворце спорта "Антитела" сообщили хорошую новость для поклонников. Группа объявила, что большой тур Hello продолжится в 2020 году. Он охватит более сорока городов Украины и Европы. От Запада до Востока, от театров до стадионов, от районных городков до городов-миллионников. В качестве дополнения – атмосфера спецэффектов, свет и современный живой звук мирового уровня. Ведь именно "Антитела" на своих концертах впервые в Украине представили лучшее сценическое оборудование, которое в 2018 году получило самые высокие мировые награды на музыкальной выставке в США.

Эксклюзивная стадионная сцена в форме полукруга и шириной 40 метров будет адаптирована под все концертные площадки, чтобы поклонники в каждом городе смогли окунуться в музыкальный мир "Антител", почувствовать их энергию и стать частью live-шоу Hello.

Зрители шоу Hello в Киеве Фото: пресс-служба

"Когда создавали наш новый альбом Hello, мы изначально представляли его звучание на стадионах и больших многотысячных площадках. Это приятно, что наш родной Киев не уместился в один Дворец спорта и мы собрали два дворца, забитых до отказа. Мы пели, мы танцевали и вместе с большим количеством поклонников в зале решили, что следующий концерт в Киеве должен быть на НСК "Олимпийский". Так и будет! Очень вдохновил флешмоб, когда тысячи сердец загорелись на секторах и создали невероятную атмосферу. Спасибо всем, кто был с нами! Готовимся ко второй части большого тура Hello не только в Украине, но и за ее пределами", – поделился впечатлениями Тарас Тополя.

Отметим, режиссерами шоу выступили "Антитела" и Анна Обоянская. Шоу Hello – это новый формат концертов коллективов, который уже поразил поклонников масштабами сценической конструкции, размерами экранов, количеством светового оборудования. Специально для тура спроектирована уникальная конструкция сцены в форме полукруга, шириной более сорока метров. Во Дворце спорта была именно та сцена, и на стадионах.

Поклонники коллектива остались в восторге от шоу и активно делились кадрами с концерта:

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Напомним, тур Hello проходит в поддержку одноименного альбома, который группа презентовала в этом году 12 апреля.

Ранее мы также писали, что Тарас Тополя и Alyosha с детьми снялись в новом клипе группы "Антитела".

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