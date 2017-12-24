"Антитела" сняли экстремальный клип о побеге из СССР

Украинская группа "Антитела" сняла зрелищный клип на песню "TDME", главную роль в котором сыграл легендарный пловец Олег Лисогор. Десятиминутное видео напоминает короткометражный фильм. Музыканты уже называют этот клип самым экстремальным в своей карьере.

Основные съемки проходили на Ильичевском судоремонтном заводе в городе Черноморск Одесской области. Главную роль в клипе сыграл трехкратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы по плаванию Олег Лисогор.

Сюжет видео основан на реальных событиях середины 70-х годов прошлого века. Прототипом персонажа Лисогора был советский океанограф Станислав Курилов, который в 1974-м году прыгнул с кормы круизного лайнера "Советский Союз", который проходил мимо берега Филиппин.

Лисогор во время съемок клипа в общем провел в ледяной воде более 20 минут. Спортсмен так вошел в роль, что даже был готов прыгнуть с корабля с 18-метровой высоты, но из соображений безопасности, ему не позволили этого сделать.

Ранее сообщалось, что известная украинская группа "Антитела" изменила состав.

Также мы писали, что группа "Антитела" презентовали новое видео на песню "Фари". На этот раз команда решила совместить голливудские блокбастеры про супергероев с украинскими реалиями.