Антонио Бандерас мечтает завершить актерскую карьеру: подробности

Актер рассказал о прелестях и и плохой стороне киноиндустрии

Антонио Бандерас Фото: AFP

Испанский актер Антонио Бандерас, который стал звездой Каннского кинофестиваля 2019, признался, что охотно бы завершил актерскую карьеру.

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Так, 58-летний актер презентовал на кинофестивале фильм Педро Альмодовара "Боль и слава" (Dolor y gloria). О сотрудничестве с режиссером и карьере он рассказал в программе "Светская жизнь".

"Наша дружба ( с Педро Альмодоваром – ред.) никоим образом не влияет на рабочие моменты! Педро – требовательный, сильный режиссер, с ним нелегко работать, ведь он не дает тебе возможность чувствовать себя комфортно перед камерой! Это болезненный процесс. Ты не имеешь никакой поддержки рядом, ты как будто заблудился в джунглях – вот на что похоже сотрудничество с Альмодоваром", – поделился Бандерас.

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Отметим, что в фильме "Боль и слава" Антонио Бандерас сыграл роль режиссера, который решает завершить свою карьеру. Поэтому он признался, что мечтает когда-то сделать так же.

"Я все же хотел бы быть художником, но, возможно, художником другого типа. В кинопрофессии, чтобы что-то создать, тебе нужны 150-200 человек вокруг тебя. Каждому из них ты должен платить зарплату, ведь они должны на что-то жить. А если ты, к примеру, писатель или художник, все что тебе нужно – это ручка и бумага. Ты можешь лечь под деревом и делать то, что тебе нравится. Тебе никто больше не нужен. Вот об этом я иногда мечтаю", – рассказал Бандерас.

Напомним, на церемонии вручения премии "Эмми" сеть рассмешил Антонио Бандерас, который сидя в зале делал странные движения руками. На видео можно заметить, как актер аплодирует тремя пальцами одной руки.

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