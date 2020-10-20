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Апелляция на приговор Михаила Ефремова: что решил суд

Сегодня, 14:52

Актер просит смягчить приговор

Сегодня, 20 октября, Михаила Ефремова доставили в Мосгорсуд, где рассматривалась апелляция на его приговор. Напомним, актера признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к восьми годам колонии общего режима. Актер и его адвокаты просят смягчить это наказание до условного.

"Сегодня к делу приобщили: положительную характеристику актера из СИЗО; обращение деятелей культуры; расписку о получении старшим сыном Захарова полной суммы возмещения", – пишет Mash.

Однако суд решил отложить процесс по апелляции Ефремова до 22 октября для решения вопроса о выплате компенсации потерпевшим по делу.

Потерпевших в деле, к слову, все больше: к официальной вдове (скрывшей от суда подачу заявления на развод с Захаровым, который погиб в рузультате ДТП с актером), брату и двум сыновьям погибшего, возможно, присоединится гражданская жена Ирина Стерхова, а также компания, чье авто было разбито во время аварии, пишет СтарХит.

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Фото: Getty Images

Как мы уже сообщали ранее, Ефремов отказался сотрудничать со своим бывшим адвокатом Эльманом Пашаевым – именно его актер винит в присуждении ему такого срока. Ефремов также заявлял, что Пашаев оказывал на него давление в судебном процессе, но адвокат актера успел подать жалобу в суд с просьбой оспорить приговор. Актер свою вину признал и попросил суд снять жалобу Пашаева.

Как сообщает ТАСС, Мосгорсуд отказался снять жалобу с рассмотрения, объясняя это тем, что только сам Пашаев может это сделать.

Теперь с новыми адвокатами Михаил намеревается добиться уменьшения срока и смягчения приговора.

Ранее мы сообщали, что Михаил Ефремов нашел себе развлечение в СИЗО. Напомним, Ефремов написал письмо из СИЗО и рассказал, о чем жалеет.

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Михаил Ефремов
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