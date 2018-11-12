Аппетитная Эмили Ратаковски показала очень горячие фото в бикини

Звезда модельного бизнеса похвасталась стройной фигурой

Эмили Ратаковски

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая в коротком топе и без бюстгальтера посетила баскетбольный матч, продолжает будоражить воображение поклонников. В очередной раз звезда поделилась в своем Instagram очень горячими снимками.

На фото, которые 27-летняя Эмили разместила в фотоблоге, она предстает в белоснежном коротком топе и в бикини. Ратаковски позирует с полуоткрытым ртом, стоя к камере спиной. Таким образом звезда продемонстрировала свои аппетитные формы.

Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata

Как сообщила Ратаковски, таким образом она привлекает внимание поклонников к своей новой коллекции купальников, которая увидит свет уже на следующей неделе.

Эмили Ратаковски Фото: instagram.com/emrata

Напомним, в начале ноября Эмили Ратаковски снялась в агрессивно-сексуальном образе. В таком виде модель пожаловала на вечеринку к бойфренду Кайли Дженнер.

До этого Эмили Ратаковски посетила ток-шоу с новой прической и в ультракоротком тренче. Модель стала гостьей телешоу Джимми Киммела. Фотографами в Лос-Анджелесе, как раз по пути в студию.