Аптечный блогер Екатерина Диденко выходит замуж спустя полгода после смерти мужа – СМИ

Имя избранника Екатерина пока скрывает

Скандальная российская блогер Екатерина Диденко, муж которой полгода назад погиб на вечеринке с сухим льдом, входит замуж, сообщает "СтарХит".

О том, что Екатерина снова собралась под венец стало известно благодаря российским блогерам, которым якобы пришла рассылка от представителей Диденко, в которой говорится о ее помолвке.

"Катя Диденко откроет тайну новых отношений одновременно с гивом. Это будут миллионные охваты. Ролик будут снимать с предложением руки и сердца. Каналы и СМИ порвут", – говорится в письме.

Екатерина Диденко Фото: instagram.com/didenko.katerina

Сообщается, что Диденко собирается сделать большой розыгрыш и одновременно сообщить о своей скорой свадьбе.

До сих пор Екатерина не сообщила, кто стал ее новым избранником, однако в Сети уж не раз делала намеки, что ее сердце снова занято.

Напомним, в феврале этого года Екатерина устроила вечеринку в бассейне в честь своего дня рождения. На нее они с мужем позвали своих близких друзей. Ради развлечения молодые люди бросили в бассейн сухой лед. Несколько человек, включая мужа Екатерины, прыгнули в воду, после чего получили химические ожоги. Все они погибли.

На празднике известной лайфстайл-блогера погибли три человека – смотрите видео:

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