Ариана Гранде украсила обложку американского Vogue: фото
Популярная певица снялась в фотосессии вместе с мамой и бабушкой
Одна из самых популярных поп-звезд современности Ариана Гранде, которая расплакалась на концерте из-за смерти экс-парня, украсила обложку журнала Vogue. Американская певица снялась в фотосессии для августовского выпуска модного глянца вместе со своими мамой и бабушкой.
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В официальном Instagram Арианы Гранде опубликована обложка свежего номера Vogue с 26-летней исполнительницей. На снимке знаменитость позирует в черном платье и шляпе с широкими полями. Вместе с ней для легендарного издания снялся пес Арианы по имени Тулуз.
В своем блоге поп-звезда запостила и совместный снимок с мамой и бабушкой, который также можно будет увидеть на страницах глянца. В интервью для Vogue Ариана Гранде рассказала о своей карьере, любовных отношениях, теракте в Манчестере и личных переживаниях.
На странице Vogue в Инстаграм опубликован отрывок из клипа Арианы Гранде "In My Head". "Звезда августовской обложки – Ариана Гранде – мировая поп-звезда, которая с помощью своей душевной музыки позволяет слушателям почувствовать ее эмоции и мысли", – говорят о певице в Vogue.
Напомним, что ранее на Ариану Гранде подал в суд один из голливудских фотографов Роберт Барбера.
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