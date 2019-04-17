Ариана Гранде заработала баснословные деньги за выступление на Coachella

Артистка получила гонорар, выше привычного на 3 миллиона

Ариана Гранде Фото: Instagram

Знаменитая американская певица Ариана Гранде выступила на проходящем в Калифорнии трехдневном фестивале Coachella, проводимом в городе Индио, штат Калифорния. Коачелла – один из крупнейших, самых известных и самых прибыльных музыкальных фестивалей в Соединенных Штатах и во всем мире.

Ариана Гранде Фото: Getty Images

Как сообщает издание Variety, изначально открывать фестиваль организаторы приглашали знаменитого рэпера, супруга Ким Кардашьян – Канье Уэста. Но артист не устроил представителей фестиваля своими требованиями. Он попросил построить для него отдельную сцену в виде купола. Артисту отказали из-за того, что на сооружение такой конструкции у организаторов не хватало времени.

Тогда они обратились к Ариане Гранде. Артистка согласилась без всяких требований, однако ее гонорар оказался весьма крупный гонорар. За одно лишь свое выступление на Коачелле Ариана получила 8 миллионов долларов, в то время, как привычный гонорар артистам за их перформанс на сцене фестиваля – 3-5 миллионов.

Напомним, американская поп-звезда намекнула на свою бисексуальность.

Ранее мы сообщали, что Ариана Гранде обошла по популярности в Instagram известную певицу.

Смотрите видео о самых невероятных гонорарах знаменитостей:

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