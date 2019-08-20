Армен Джигарханян госпитализирован: что известно о его состоянии

Российскому режиссеру поставили кардиостимулятор

Армен Джигарханян Фото: Getty Images

Советский и российский режиссер Армен Джигарханян, который в 2017 году пережил развод с молодой женой, около недели назад был срочно госпитализирован в Москве. После того, как режиссеру установили кардиостимулятор, врачи отпустили его домой.

Смотрите видео о том, почему дочь Кайли Дженнер была срочно госпитализирована:

Как сообщает Mash, 83-летнему Армену врачи разрешили восстанавливаться дома. Также отмечается, что советская звезда сейчас чувствует себя намного лучше, но в больницу ему придется периодически ездить и проходить необходимые процедуры. Состояние Джигарханяна — удовлетворительное. Из клиники его забирал сын.

Напомним, до этого Армен Джигарханян обращался за помощью медиков – в январе, а также в апреле этого года. Весной в СМИ поговаривали о том, что у актера был инфаркт, и он находится в критическом состоянии. Однако потом представители артиста опровергли данную информацию.

Ранее мы сообщали, что российский актер Николай Караченцов, сражающийся с онкологическим заболеванием, на днях вновь оказался на больничной койке с двусторонним воспалением легких.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram