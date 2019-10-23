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Арнольд Шварценеггер рассказал, как едва не умер в 1997 году

Известный актер рассказал о сложном периоде в жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Фото: Getty Images

Легендарный актер Арнольд Шварценеггер, который показал, что сейчас в отличной форме, поделился с поклонниками неизвестным и волнующим фактом из своей биографии.

Смотрите видео о том, как у Арнольда Шварценеггера появилась новая любовь:

В далеком 1997 году знаменитость оказался в шаге от смерти. Как пишет Mirror, Арнольд Шварценеггер едва не умер во время операции на сердце. В общей сложности звезда кино и теперь уже политик перенес шесть операций, но о том жутком случае решил рассказать только сейчас.

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Также Шварценеггер отметил, чем старше он становится, тем труднее ему восстанавливаться. После операции сложность также возникала и в занятии спортом. Для съемок в фильме "Терминатор" ему необходимо было заниматься в зале, но из-за здоровья пришлось отказаться от жима лежа.

"Чем старше ты становишься, тем сложнее заниматься в зале. Твое тело уже не так слушается тебя, как в молодости", – рассказал звезда фильма "Терминатор".

Напомним, что ранее Арнольд Шварценеггер зачитал рэп. Звезда "Терминатора" записал совместный трек с австрийским музыкантом Андреасом Габалье.

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здоровье смерть актер шоу-бизнес Арнольд Шварценеггер
Источник: Mirror
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