Арнольд Шварценеггер ответил, когда его дочь родит первенца

Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт впервые станут родителями

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, который в 72 года продемонстрировал шпагат на кухонном столе, рассказал, когда станет дедушкой. 30-летняя дочь актера Кэтрин ждет первенца от звезды "Стражей Галактики" Криса Пратта. Впервые беременный живот девушки папарацци запечатлели в конце апреля.

Накануне Арнольд Шварценеггер показал, с кем проводит карантин. Видео, которое актер опубликовал в Instagram, растрогает абсолютно всех.

Недавно Арнольд пообщался в прямом эфире с ведущим Джимми Фэллоном. Политик в прямом эфире сказал, когда примерно его дочь Кэтрин Шварценеггер родит ребенка.

"Это потрясающая новость, что Кэтрин теперь беременна и у нее будет ребенок. Я точно не знаю, когда именно, но где-то этим летом. Я правда с нетерпением жду, уже хочется играть с ребенком, неважно, мальчик это будет или девочка. Это же так весело, это уникальный опыт", – поделился Арни.

Крис и Кэтрин поженились в 2019 году. У актера уже есть сын от первого брака с актрисой Анной Фэрис, известной по фильмам "Очень страшное кино" и "Трудности перевода".

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На днях также стало известно, что звезда "Джокера" Хоакин Феникс впервые станет отцом. Его супруга, 35-летняя Руни Мара на шестом месяце беременности.

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