Арнольд Шварценеггер показал, с кем проводит карантин: очень милое видео

Готовы поспорить, вы бы тоже хотели таких друзей

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер, который подал иск против российской компании, показал, как проводит время на карантине. Экс-губернатор Калифорнии опубликовал короткое видео а Instagram в котором запечатлел своих необычных сожителей.

Некоторые знаменитости устраивают онлайн-концерты во время карантина, некоторые пользуются случаем и проводят время с близкими, а железный Арни просто наслаждается отдыхом. Актер советует своим фолловерам воздерживаться от привычной социальной жизни, чтобы не подвергать себя и других опасности заразиться коронавирусом.

Арнольд Шварценеггер Фото: Getty Images

Так, на своей странице в Instagram Арнольд Шварценеггер разместил пост, где показал свою разношерстную компанию. Актер сидит за кухонным столом с тарелкой салата, которым делится с пони и ослом, живущим в его особняке.

"После моей домашней тренировки заправляюсь с Виски и Лулу", – подписал публикацию Шварценеггер.

INSTAGRAM

Пони по имени Виски живет в семье Шварценеггера уже давно. По словам актера, она принадлежит его дочери Кэтрин. А вот ослиха Лулу появилась не так давно. В социальной сети Арнольд часто делится снимками со своими питомцами. Ему можно только позавидовать!

INSTAGRAM

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Недавно мы писали, что звезды на карантине запустили флешмоб "Я остаюсь дома ради...". В нем приняли участие Дэвид Бекхэм, Элтон Джон, Ева Лонгория и другие.

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