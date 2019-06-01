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Арнольд Шварценеггер зачитал рэп про самого себя: забавное видео

Звезда "Терминатора" записал совместный трек с австрийским музыкантом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:10
Арнольд Шварценеггер зачитал рэп про самого себя
Арнольд Шварценеггер зачитал рэп про самого себя
Фото: instagram/schwarzenegger

Знаменитый актер Арнольд Шварценеггер, который недавно рассказал, что он думает о женихе своей дочери – актере Крисе Прэтте, зачитал рэп! Звезда "Терминатора" записал совместный трек с австрийским музыкантом Андреасом Габалье. Видео было опубликовано на Youtube-канале певца.

Смотрите ролик, о том, почему Арнольд Шварценеггер уже семь лет не может развестись:

В мотивационной композиции Pump it Up, которая посвящена достижениям Шварценеггера, актер повторил коронную фразу своего персонажа из фильма "Терминатор 2" – "Hasta la vista, baby". Стоит отметить, что Арнольд, который в прошлом спортсмен и политик, также хорошо смотрится в амплуа рэпера.

Смотрите видео Andreas Gabalier feat. Arnold Schwarzenegger – Pump it Up:

Ранее в сети появились первые кадры нового "Терминатора", в котором зрители увидят Арнольда Шварценеггера. Позже также был опубликован долгожданный трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы".

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