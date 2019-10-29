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Арнольда Шварценеггера срочно эвакуировали из его дома в Калифорнии

Голливудский актер на время покинул свой особняк

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:01
Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер
Фото: Getty Images

Легендарный актер Арнольд Шварценеггер, который едва не умер во время операции, был экстренно эвакуирован из своего дома в Калифорнии из-за угрозы пожаров.

Арнольд Шварценеггер рассказал, как едва не умер в 1997 году. Детали в сюжете:

По официальным данным, в Калифорнии стихия уничтожила около сотни строений, 80 тысяч домов находятся в опасной зоне. Пожары подбираются к Лос-Анджелесу со стороны Беверли-Хиллз. В ночь на понедельник власти объявили эвакуацию района Брентвуд, где находятся имения знаменитостей. О том, что Арнольду Шварценеггеру пришлось покинуть свой дом, актер рассказал поклонникам на странице в Twitter.

"Нас эвакуировали в 3.30 утра. Когда ты находишься в опасной зоне, нет времени медлить, нужно убираться оттуда как можно быстрее", – написал актер, поблагодарив пожарных за быструю реакцию и помощь.

Где сейчас находится голливудская знаменитость и когда сможет вернуться домой, пока неизвестно.

Напомним, что ранее Арнольд Шварценеггер зачитал рэп. Звезда "Терминатора" записал совместный трек с австрийским музыкантом Андреасом Габалье.

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