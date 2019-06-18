Арсен Мирзоян показал детей от первого брака
Певец поделился фото с сыновьями
41-летний певец Арсен Мирзоян женат во второй раз. Нынешней супругой артиста является украинская певица Тоня Матвиенко. Однако до 2013 года Арсен Мирзоян состоял в браке с другой женщиной, Анной, от которой воспитывает двоих детей – сыновей Влада и Артема.
Узнайте, какую самую сокровенную мечту исполнил Арсен Мирзоян для Тони Матвиенко:
На странице музыканта в Instagram довольно часто можно увидеть кадры с Тоней Матвиенко и их трехлетней дочерью Ниной, лицо которой звездные супруги показали лишь недавно. А на днях Арсен Мирзоян показал семейный отдых в окружении своих сыновей. Артист с детьми и нынешней супругой отправился в Яремче.
"Спрятались от жары", – подписал снимок Арсен Мирзоян.
Подписчики отметили, что сыновья похожи на своего знаменитого отца, особенно младший.
Напомним, недавно Арсен Мирзоян опубликовал архивный снимок, на котором позирует совсем юный и в обнимку с двумя девушками.
Ранее мы также писали, что Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян рассказали о своем романе и кризисе в отношениях.
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