Арсен Мирзоян показал детей от первого брака

Певец поделился фото с сыновьями

Арсен Мирзоян Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

41-летний певец Арсен Мирзоян женат во второй раз. Нынешней супругой артиста является украинская певица Тоня Матвиенко. Однако до 2013 года Арсен Мирзоян состоял в браке с другой женщиной, Анной, от которой воспитывает двоих детей – сыновей Влада и Артема.

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На странице музыканта в Instagram довольно часто можно увидеть кадры с Тоней Матвиенко и их трехлетней дочерью Ниной, лицо которой звездные супруги показали лишь недавно. А на днях Арсен Мирзоян показал семейный отдых в окружении своих сыновей. Артист с детьми и нынешней супругой отправился в Яремче.

Арсен Мирзоян с сыновьями – Владом и Артемом Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мирзоян со старшими детьми Фото: instagram.com/arsen_mirzoian

"Спрятались от жары", – подписал снимок Арсен Мирзоян.

Подписчики отметили, что сыновья похожи на своего знаменитого отца, особенно младший.

Напомним, недавно Арсен Мирзоян опубликовал архивный снимок, на котором позирует совсем юный и в обнимку с двумя девушками.

Ранее мы также писали, что Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян рассказали о своем романе и кризисе в отношениях.

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