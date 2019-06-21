Арсений Яценюк показал своих дочерей и рассказал, где работает жена

Политик рассказал откровенно о своей семье

Арсений Яценюк вместе со своими дочерьми Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Арсений Яценюк опубликовал в соцсетях фотографии своих дочерей. В День отца он поздравил всех пап и написал: "Быть отцом – сложная и приятная работа. Имею отличные результаты) Люблю их очень".

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На фотографиях он обнимает своих уже совсем взрослых дочерей – Софию (14 лет) и Кристину (19 лет). Политик нечасто пишет о личном и не кичится фотографиями своих родных.

Арсений Яценюк, София и Кристина Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Но в недавнем интервью Дмитрию Гордону он наконец рассказал о своих дочерях, о новой профессии жены Терезии и о том, почему его родители не хотят переезжать в Киев из Черновцов.

Он рассказал, что младшая дочь София учится в школе, Кристина – в университете.

Рассказал он и о том, что жена Терезия освоила новую профессию. Она психоаналитик: "Нашла себя в новом и работает в государственной поликлинике. Такое вот у нее было внутреннее призвание, и она сейчас начала его реализовывать".

Жена политика Терезия Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Родители Арсения Яценюка живут в Черновцах. "У меня замечательные родители. И все то доброе, что заложено во мне, – это в первую очередь папа и мама. И даже мое представление мира до того момента, когда я попал в очень жесткую политику, было сформировано именно семьей, друзьями родителей, окружением, городом Черновцы, интеллигенцией, университетом, иностранцами, которые тогда приезжали в Украину. А это еще были советские времена, и тогда была программа обмена между канадскими и украинскими университетами. И тогда, собственно, и сформировался мир", – поделился воспоминаниями политик.

"Я очень благодарен и родителям за ту среду, которую они создали для меня лично для того, чтобы я так же строил отношения в своей семье", – добавил он.

В Киев переезжать родители не собираются. "Они не хотят. У них там осталось много друзей. Там же целая атмосфера. Это вся университетская интеллигенция, их друзья еще испокон веков. Они идут где-то в ресторан, куда-то погулять. Там их жизни. Их перевезти в Киев – это как взять и отрезать корни ", – объясняет политик, сожалея, что не всегда имеет возможность видеться с родителями чаще.

Мама Арсения Яценюка Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Родители Арсения Яценюка Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy

Рассказал Арсений Яценюк и о сестре, которая живет более 25 лет в Калифорнии. "Она сначала работала в ритейле, а сейчас – агент по недвижимости", – рассказал он.

Коснулись в интервью и темы спорта. Накануне Арсений Яценюк опубликовал на Facebook свою тренировку в спортзале на Оболони.

В интервью Дмитрию Гордону он рассказал, что занимается силовыми тренировками. "Это влияет положительно и на нервную систему, и на мозг. То есть вес очень стабилизирует. Чем больше вес, тем больше у тебя стабилизация. Ведь в этом мире надо еще и уметь стабилизировать свою психику. Все же пытаются тебя растолкать, а ты должен как кремень стоять", – пояснил он.

Скриншот из соцсети

Напомним, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк отреагировал на смерть координатора группы "Информационное сопротивление", нардепа от НФ Дмитрия Тымчука.

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