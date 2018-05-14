Артем Пивоваров и Юлия Санина посетили остов Закинтос

Участники группы THE HARDKISS Юлия Санина и Вел Бебко провели время в Греции

Артем Пивоваров. Фото: соцсети

Майские праздники Артем Пивоваров и участники группы THE HARDKISS Юлия Санина и Вел Бебко провели в Греции, где выступили судьями на детском вокальном фестивале. В свободное время, музыканты посещали знаковые места, одним из которых стал город Закинтос, на остове Закинф.

"Как получается, так и отдыхаем",- прокомментировал Вел. На что Артем Пивоваров пошутил: "Отлично закентосились".

Артем Пивоваров и участники группы THE HARDKISS Фото: Instagram

Артем Пивоваров Фото: Instagram

На совместном фото Артем Пивоваров позирует в майке, где четко видно знаковые татуировки артиста. Как недавно признался Артем, его тело украшает пять целостных картин-татуировок, на одной из них изображен олень, которого артист считает священным животным.

Ранее Артем Пивоваров признался, что уже давно является пескетарианцем – человеком, который совсем не ест мясо.