Артем Пивоваров и Юлия Санина посетили остов Закинтос
Участники группы THE HARDKISS Юлия Санина и Вел Бебко провели время в Греции
Майские праздники Артем Пивоваров и участники группы THE HARDKISS Юлия Санина и Вел Бебко провели в Греции, где выступили судьями на детском вокальном фестивале. В свободное время, музыканты посещали знаковые места, одним из которых стал город Закинтос, на остове Закинф.
"Как получается, так и отдыхаем",- прокомментировал Вел. На что Артем Пивоваров пошутил: "Отлично закентосились".
На совместном фото Артем Пивоваров позирует в майке, где четко видно знаковые татуировки артиста. Как недавно признался Артем, его тело украшает пять целостных картин-татуировок, на одной из них изображен олень, которого артист считает священным животным.
Ранее Артем Пивоваров признался, что уже давно является пескетарианцем – человеком, который совсем не ест мясо.