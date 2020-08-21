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Эксклюзив

Артем Пивоваров о путешествиях: "Возле водопада не упущу возможности прыгнуть с него"

Сегодня, 18:56

Артист также рассказал, куда мечтает поехать на отдых

Украинский певец Артем Пивоваров эксклюзивно для Сегодня.Lifestyle рассказал, как он проводит период самоизоляции, какой отдых любит и планирует ли свой отпуск.

Артем, как проходит период самоизоляции? Есть ли идеи съездить куда-нибудь отдохнуть?

Я осознал, что за этот период времени полностью "перепрошился", при этом не выезжая за пределы Киева. Всего один раз я уезжал к своим родителям, на день рождения моей бабушки, на пару дней. И то, за эти пару дней я успел позаниматься со своим тренером по Винь-Чунь из Харькова и встретиться со своими близкими.

Мне бы очень хотелось поехать отдохнуть в Карпаты. Это как один из моих пунктов must do на этот год. Так сложилось, что обычно я езжу в Карпаты зимой и катаюсь там на сноуборде, но в летний и осенний периоды там ни разу не был. Уверен, что если я не поеду туда летом, то обязательно – этой осенью.

Артем Пивоваров
Артем Пивоваров
Фото: пресс-служба


Есть два типа людей: те, кто любит поваляться на пляже и те, кто все время находится в движении и очень активно проводит свой отдых. К какому из этих типов относишься ты?

Безусловно, я отношусь ко второму типу людей. Я активный по жизни и люблю активный отдых. Поэтому, для меня отдых в гостинице – не самый интересный вид отпуска. И если складываются такие обстоятельства, что я провожу свой уикенд в Турции в пятизвездочном отеле, то на поплавать в море или бассейне и поваляться на лежаке меня хватает максимум на пару дней, после чего я начинаю искать какие-то активности (улыбается). Я предпочитаю отправляться с друзьями на отдых в горы, или же в Азиатские страны, где очень много красот и есть возможность провести свой день, который будет не похож на предыдущий. Мы стараемся снимать виллы, чтобы по-максимуму ощутить эту атмосферу и почувствовать местную культуру. К примеру, если я нахожусь возле водопада, то я не упущу возможности, чтобы забраться и прыгнуть с него, как это было на Бали зимой. Вообще, стараюсь жить в моменте и получить от него максимум.

Артем Пивоваров
Артем Пивоваров
Фото: пресс-служба


Какой отдых ты любишь: тщательно спланированный или спонтанный?

Я, как и мое окружение, отношусь к тем людям, которые любят спонтанный отдых. Но, если говорить о путешествиях глобального плана, то, конечно, стараюсь планировать, как минимум, свое место дислокации, но это не всегда получается (улыбается). Были такие моменты, когда мы приезжали с друзьями в страну и до последнего не понимали, где мы будем жить и что делать. В этом есть свой определенный шарм.

Что посоветуешь всем путешествующим?

Я считаю, что когда ты отправляешься в путешествие, то твой мозг начинает мыслить немного иначе. Особенно это заметно, когда ты находишься в критических ситуациях. Лично для меня, такое состояние полезно.

Поэтому, я хотел бы посоветовать не просто "планировать свой отдых", а планировать именно путешествие! Посещать новые места, пусть и не выезжая за пределы страны. Я хочу посоветовать всем быть любознательными, даже отдыхая, – это очень меняет мировосприятие, это развивает нас, делая нашу жизнь невероятной и разнообразной.

Напомним, Артем Пивоваров представил украиноязычную версию хита "Дежавю".

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