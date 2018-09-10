Артем Пивоваров представил новую песню с особым посылом

Певец поддержал масштабную инициативу, привлекающую внимание к теме неслышащих людей

Артем Пивоваров. Фото: instagram.com/pivovarovmusic

Весной 2018 года в Украине стартовал проект "Когда тишина заговорила". Его инициировала общественная организация "Відчуй", которая уже более семи лет системно помогает людям с нарушениями слуха.

Масштабная инициатива призвана привлечь внимание к теме неслышащих людей и тех, кто теряет слух, а это более трех миллионов украинцев. В общем в рамках проекта "Когда тишина заговорила" состоится более 10 инициатив – от образовательной программы для детей до социальных экспериментов со звездами и лидерами мнений.

Елена Кот Фото: пресс-служба

Стартом проекта стала фотосъемка "Звездная азбука", в которой приняли участие 33 известных украинца, среди которых Дмитрий Монатик, Андрей Хлывнюк, Вера Брежнева, Настя Каменских, JAMALA, а также ведущие канала "Украина" – Елена Кот, Анна Панова и Алексей Суханов.

Алексей Суханов Фото: пресс-служба

Выставка фотопроекта состоится в одной из киевских галерей. Кроме того, фотографии станут основой образовательных плакатов и материалов, рекламной кампании по популяризации жестового языка, благотворительного календаря и т.д.

Анна Панова Фото: пресс-служба

Сегодня, вдохновленный инициативой организации "Відчуй", Артем Пивоваров презентует песню, которая стала музыкальным выражением этой важной для украинского общества темы. Сингл "Відчуй" станет главной песней-месседжем общественной организации.

"Все началось с моего осознания этой глобальной проблемы. Проблемы, которая может коснуться каждого. Особенно музыканта. Для меня потеря слуха – это страшный сон. И когда я узнал о том, что в Украине есть организация, которой не безразличны судьбы неслышащих, что есть люди, которые верят в светлое будущее нашей страны, у меня появилось желание познакомиться с ними. И тогда родилась песня, которой я захотел поделиться с миром", – говорит Артем.

Напомним, певец OLEYNIK презентовал клип со скрытым смыслом.