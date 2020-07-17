Артем Пивоваров представил украиноязычную версию хита "Дежавю"
Режиссером клипа стал Тарас Голубков
Украинские звезды радуют поклонников премьерами новых песен и клипов даже на карантине. Так, Наталья Могилевская представила песню "Белый самолет", а сегодня, 17 июля, Артем Пивоваров презентовал украиноязычную версию песни "Дежавю". Режиссером клипа стал Тарас Голубков вместе с Inakshe Production.
Идея клипа на сингл "Дежавю" была построена на том, чтобы подчеркнуть цикличность состояния дежавю посредством повторяющейся ситуации из одних и тех же движений и через хореографию.
"Этот клип имеет очень простой подтекст. Он, как и песня, создан для того, чтобы слушатель/зритель смог освободиться от всех своих внутренних споров, конфликтов или зацикленности на чем-то, и полностью отдаться энергии танца. Именно поэтому здесь присутствует максимум танцев, кача и энергии" – поделился Артем Пивоваров.
Героиней "Дежавю" Артема Пивоварова стала Виктория Палатная, владелица известного украинского бренда.
История Артема Пивоварова – смотрите видео:
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