Премьера

Артем Пивоваров представил украиноязычную версию хита "Дежавю"

Режиссером клипа стал Тарас Голубков

Украинские звезды радуют поклонников премьерами новых песен и клипов даже на карантине. Так, Наталья Могилевская представила песню "Белый самолет", а сегодня, 17 июля, Артем Пивоваров презентовал украиноязычную версию песни "Дежавю". Режиссером клипа стал Тарас Голубков вместе с Inakshe Production.

Идея клипа на сингл "Дежавю" была построена на том, чтобы подчеркнуть цикличность состояния дежавю посредством повторяющейся ситуации из одних и тех же движений и через хореографию.

"Этот клип имеет очень простой подтекст. Он, как и песня, создан для того, чтобы слушатель/зритель смог освободиться от всех своих внутренних споров, конфликтов или зацикленности на чем-то, и полностью отдаться энергии танца. Именно поэтому здесь присутствует максимум танцев, кача и энергии" – поделился Артем Пивоваров.

Героиней "Дежавю" Артема Пивоварова стала Виктория Палатная, владелица известного украинского бренда.

История Артема Пивоварова – смотрите видео:

Ранее мы делились интересными фактами из жизни Артема Пивоварова.

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