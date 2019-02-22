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Артем Пивоваров представил взрывной трек о свободе, мире и единстве

Артист работал на треком весь прошлый год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:39
Артем Пивоваров Фото: пресс-служба
Артем Пивоваров
Фото: пресс-служба

Украинский певец Артем Пивоваров презентовал новый долгожданный сингл - "No.1". Песня очень долго была в производстве – Артем работал над ней весь прошлый год, постоянно изменяя форму и звучание, чтобы добиться максимального резонанса музыки со своим внутренним миром.

"No.1" – это песня для мира и о мире! Артем поет о единстве, свободе, о глобальном и простом, о людях в целом. Игра слов "No.1 – но мир один" заставляет каждого слушателя слышать в композиции свой смысл. Это и манифест быть уверенным в себе, и призыв к единству. "No.1"- это гимн сильной личности и космополитизму одновременно.

"Каждый раз, начиная утро или заканчивая вечер треком "No.1" я ловил себя на мысли, что он придавал мне сил на последующие свершения. Я рад, что могу поделиться именно такой музыкой. Мы создавали ее в студии Pivovarov Production, в перелетах и поездах. Она жила с нами достаточно долгий период, дабы обрести именно такую форму, пройдя этап создания от сложного к простому, отбросив все лишние слова и звуки. Мы верим в то, что у музыки нет формы или формулы, есть свобода! Свобода внутри! Свобода вокруг нас!", – поделился Артем.

Ранее LOBODA представила клип на песню Instadrama.

Напомним, Артем Пивоваров представил новую песню с особым посылом.

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песня певец Артем Пивоваров
Источник: Сегодня
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