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Ассия Ахат об увлечении младшего сына: "Он настроен серьезно"

Филипп, как и мама, увлекся музыкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Ассия Ахат
Ассия Ахат
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Во время съемок супершоу "Дивовижні люди" на канале "Украина" популярная украинская скрипачка Ассия Ахат призналась, что ее младший сын решил попробовать себя в музыке, а также поделилась принципами воспитания детей.

У скрипачки двое сыновей – 26-летний Даниил и 16-летний Филипп. По мнению Ассии Ахат, самое важное для родителей – быть внимательными к способностям и желаниям своих детей.

"Важно учитывать темперамент ребенка: если он может спокойно посидеть, скажем, час – тогда, конечно, можно пробовать заниматься на скрипке. Если же ребенок активный, непоседа – его лучше отдать, например, на спорт", – поделилась скрипачка в интервью каналу "Украина".

Ассия Ахат
Ассия Ахат
Фото: пресс-служба канала "Украина"

Также Ассия рассказала о целеустремленности своего сына Филиппа, который решил попробовать себя в музыке.

"Однажды он захотел выступить на талант-шоу, которое проводится в его школе, правда, узнала я позже. На тот момент Филипп занимался только тхэквондо и футболом. И тут он в какой-то программе увидел игру виолончелиста и сказал, что хочет играть. Не на скрипке – именно виолончель! Он "доставал" меня несколько дней, и я поняла, что он настроен серьезно. Мы пришли к моей подруге в консерваторию, она познакомила Филиппа с инструментом, но через десять дней ей нужно было уезжать в Германию на гастроли с оркестром. И тут Филипп говорит: "Как? У меня же талант-шоу через неделю!" Но сын таки начал заниматься – и через полгода уже играл в своей школе на виолончели, вместе с преподавательницей. Такой он: ставит себе задачи и идет к ним", – рассказала о творческих успехах сына Ассия Ахат за кулисами шоу "Дивовижні люди".

Ранее Ассия Ахат рассказала об успехе за границей, семье и творчестве.

Напомним, ранее стало известно, что Ассия Ахат, презентовав не так давно инструментальный альбом All-in, над которым работал продюсер Селин Дион и Тины Тернер, записала свою версию украинских хитов.

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Источник: Сегодня
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