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Ассия Ахат выпустила кавер на песню Ирины Билык "Ти мій"

Сегодня, 18:21

Исполнительница приурочила выпуск песни к 25-летию хита Ирины Билык

В этом году исполняется 25 лет песне "Ти мій" Ирины Билык – одному из главных хитов в истории украинской поп-музыки. Песня вышла в 1995 году в альбоме "Нова", который задал вектор украинской сцене.

Ассия Ахат, близкая подруга Ирины, записала свою версию легендарного хита. Песня получила новое дыхание, более современное звучание и неотъемлемую черту творчества Ассии – партию на скрипке.

Ассия Ахат
Ассия Ахат
Фото: пресс-служба

Ассия Ахат рассказывает, что услышала эту песню незадолго после ее выхода. На тот момент она не знала, кто ее поет и не догадывалась, насколько популярной она будет. Но уже тогда певица влюбилась в мелодию и текст.

Вскоре она познакомилась с самой Ириной Билык. Певицы крепко дружат до сих пор. Ассия признается, что творчество Ирины Билык и, в особенности эта песня, сыграли поворотную роль в ее жизни.

"Я долгое время занималась классикой и не слишком разбиралась в украинской поп-музыке. Но однажды я была шокирована, услышав, как самозабвенно все мои друзья подпевали "Ти мiй", – говорит Ассия.

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Ассия призналась, что ей хотелось добавить в песню свое видение, осовременить, но в то же время сохранить первоначальное очарование, благодаря которому этот трек любят и поют уже 25 лет.

Ирина Билык уже послушала новую версию своей песни и осталась в восторге.

"Мне очень приятно, когда мои коллеги, а тем более подружки, такие как Ассия Ахат, выражают желание исполнить мои песни. Я думаю, этот кавер не пройдет незамеченным", – прокомментировала певица. Ирина также добавила, что планирует исполнить "Ти мій" на своем грандиозном концерте во Дворце "Украина" и приглашает Ассию выступить с ней.

Ранее мы рассказывали, что Ирина Билык призналась, что обращается за помощью к экстрасенсу.

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