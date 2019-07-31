Свадебное платье Ассоль не смогли доставить в Украину из-за веса

Авиакомпания спустя 72 часа вернула платье певице

Катя Гуменюк и Артем Тараненко Фото: Instagram.com

С украинской певицей Ассоль по возвращению в Украину из Лондона произошел неприятный случай – авиакомпания потеряла ее подвенечное платье. Певица об этом рассказала своим подписчикам в Instagram и возложила надежду, что ее свадебный наряд все таки найдется.

Все подробности потери свадебного платье Ассоль смотрите в видео:

Так и случилось – платье Ассоль вернули спустя 72 часа. Ко всему, представители авиакомпании LOT назвали причину утери коробки с нарядом. Оказалось, что багаж артистки был снят с рейса из-за превышения допустимых норм веса – 32 кг, 23 из которых заняло платье, и 9 кг – туфли с аксессуарами. Сегодня, 31 июля, самолет с нарядом певицы приземлился в Киеве.

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"Как я рада, что с моим платьем все в порядке! Я уже приготовилась к худшему, но мой самый ценный груз оказался в полной сохранности. Свадьба уже совсем скоро, нужно тщательно все подготовить, а поиски нового платья заняли бы очень много времени", - радостно прокомментировала ситуацию Катя Гуменюк.

Отметим, что свадьба певицы состоится уже 19 сентября. Избранником Кати стал ее друг детства, бизнес-аналитик Артем Тараненко.

Новости о том, что вскоре у Кати Гуменюк изменится семейное положение, появились в сети еще год назад. В мае 2018 года избранник певицы Артем Тараненко сделал ей предложение, и поклонники незамедлительно узнали об этом из Instagram.

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