Ассоль опровергла слухи о беременности одним фото

Украинская певица показала стальной пресс

Ассоль Фото: instagram.com/assolmusic

Украинская певица Катя Гуменюк, более известна под псевдонимом Ассоль, которая вышла замуж 19 сентября, опровергла все слухи о ее беременности.

Подробнее о свадьбе Ассоль смотрите в ролике:

Отметим, что о беременности Ассоль, которая теперь выступает под псевдонимом katya, заговорили после ее появления на вечеринке "Ніч химер" от телеканала "Украина". Для светского мероприятия звезда надела облегающее вечернее платье, расшитое пайетками. Розовый наряд от Elisabetta Franchi подчеркнул округлившийся живот Ассоль.

Ассоль на вечеринке "Ніч химер" Фото: instagram.com/assolmusic

Так, недавно девушка опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором продемонстрировала идеальный пресс, тем самым опровергнув слухи о беременности.

Ранее 25-летняя Катя Гуменюк призналась, что ее свадебное платье обошлось в 28 тысяч долларов. Подвенечный наряд невесты от ливанского дизайнера Saiid Kobeisy, усыпанный жемчугом, весит 23 килограмма.

Новости о том, что у Кати Гуменюк изменится семейное положение, появились в сети еще год назад. В мае 2018 года избранник певицы Артем Тараненко сделал ей предложение, и поклонники незамедлительно узнали об этом из Instagram.

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