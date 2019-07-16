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Ассоль теперь невеста: Катя Гуменюк назвала дату свадьбы

Певица, ранее известная как Ассоль, сообщила, когда состоится ее свадьба

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:51
Катя Гуменюк выходит замуж
Катя Гуменюк выходит замуж
Фото: Facebook-страница Кати Гуменюк

Новости о том, что вскоре у Кати Гуменюк изменится семейное положение, появились в сети еще год назад. В мае 2018 года избранник певицы Артем Тараненко сделал ей предложение, и поклонники незамедлительно узнали об этом из Instagram.

Все это время помолвленные заканчивали учебу в лондонском Coventry University и были настолько заняты, что организация свадьбы постоянно уходила на второй план. И вот сейчас, когда лекции и экзамены позади, влюбленные наконец смогли назначить дату важного события.

Катя Гуменюк с женихом Артемом Тараненко
Катя Гуменюк с женихом Артемом Тараненко
Фото: Facebook-страница Кати Гуменюк

"19.09.19 – магическая дата и идеальный день для того, чтобы наша любовь сделала новый виток! После стольких лет вместе мы официально станем семьей. Не могу дождаться этого дня, и в то же время не могу вспомнить, когда я в последний раз так волновалась. Хочется провести этот день так, чтобы запомнить каждое мгновение на всю жизнь! Конечно, организовать такое ответственное мероприятие непросто, но это приятные хлопоты", – делится Катя Гуменюк.

Отметим, жених певицы Артем Тараненко – бизнес-аналитик, выпускник факультета Global Business Management лондонского университета Coventry. Артем и Катя знакомы с детства, но встречаться начали два года назад.

Ранее мы также писали, что Ассоль поделилась секретами красоты.

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