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"Атмосфера антиутопии": АГОНЬ представили новый клип

Поклонникам группы очень понравилась необычная атмосфера новой видеоработы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:12
АГОНЬ Фото: пресс-служба
АГОНЬ
Фото: пресс-служба

Одна из самых необычных и эксцентричных групп Украины – АГОНЬ представили новый клип на песню "Найди меня" из их нового альбома ЗАКЛАДКА,

Для съемок нового видео артисты пригласили режиссёра Val Semko. Для клипа "Найди Меня" режиссер выбрал мрачный сеттинг в стиле нео-нуар, в который поместил вечную историю о любви. 

"Осознание важности чего-то приходит к нам только тогда, когда мы это теряем. Чем больше мы заменяем чем-то общение с живыми людьми, тем меньше места остается для теплоты. Прежде, чем мы окончательно превратимся в холодных роботов, я бы хотел напомнить людям о важности человеческих чувств. – комментирует новую работу Val Semko. – Идеи для клипа мы брали отовсюду. Фильмы "Бегущий по лезвию" и "Тихоокеанский рубеж", киберпанк аниме вроде Neon Genesis Evangelion. Сам клип снимали на заброшенном заводе. К сожалению, в Киеве еще достаточно мест, которые выглядят так, будто роботы уже захватили наш мир".

"Отличное звучание у трэка. И клип, с атмосферой антиутопии, очень понравился", "Ооочень крутой клип, песня", "Классная работа, парни!", – пишут пользователи сети в комментариях к видео.

Напомним, АГОНЬ рассказали о глобальной перезагрузке в группе.

Ранее новый клип представила группа NRavitsa Planet.

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Источник: Сегодня
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