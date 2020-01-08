Авиакатастрофа в Иране: реакция украинских звезд на трагедию

Артисты публично выражают свои соболезнования

Самолет МАУ разбился в Иране Фото: Instagram.com

Авиалайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился в столице Ирана – Тегеране ранним утром, 8 января. Он выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев. На борту было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли.

Более подробно о крушении Boeing-737 смотрите в сюжете:

Видео: Reuters

На трагедию уже успели отреагировать украинские знаменитости. Так, на своих страницах в Instagram артисты выразили соболезнования родственникам погибших.

Одной из первым пост крушению посвятила украинская ведущая Маша Ефросинина. Она вместе с семьей приносит соболезнования всем родным и близким погибших.

"Украинский лайнер Boeing 737 потерпел крушение после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни сегодня, 8 января. Судно вылетело и спустя две минуты перестало передавать данные. По последней информации, авария произошла из-за неполадок в двигателе . Все пассажиры, находившиеся на борту самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", потерпевшего крушение в Иране, погибли. На борту находилось около 180 человек, включая членов экипажа! Не постижимая умом трагедия! Ужас, боль и страх внутри! Моя семья и я приносим соболезнования всем родным и близким погибших", – написала Ефросинина.

Ведущий Юрий Горбунов вместе со своей звездной супругой Екатериной Осадчей также не обошли трагедию стороной и принесли публичные соболезнования.

"Страшная трагедия постигла Украину. Соболезнования всем семьям погибших. Ужасно!" – написал Горбунов.

"Ужасные новости. Соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе", – добавила Екатерина.

Первая леди Украины Елена Зеленская написала: "Страшная катастрофа, которая моментально унесла 176 жизней... Как и каждый из нас, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, находившихся на борту рейса "Тегеран – Киев". Тяжелая и невосполнимая потеря".

Святослав Вакарчук: "Ужасная трагедия... Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране".

К ним присоединились и другие украинские артисты, такие как: MONATIK, его супруга Ирина, Лилия Ребрик, Ирина Федишин.

Все подробности крушения украинского самолета Boeing-737 в Иране – читайте в спецтеме.

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