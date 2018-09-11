Австралийское турне Меган Маркл и принца Гарри: все подробности

Герцог и герцогиня Сассекские посетят Австралию, Новую Зеландию, Тонга и Фиджи в течении 17 дней

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Getty

Принц Гарри и Меган Маркл, которая не так давно без супруга летала в Торонто, отправятся в королевское турне уже в следующем месяце. Герцог и герцогиня Сассекские посетят Австралию, Новую Зелнадию, Тонга и Фиджи. Кенсингтонский дворец анонсировал детали предстоящей поездки, передает Harper'sBazaar.

Турне будет длиться с 16 октября по 31 октября, и займет 17 дней выступлений и мероприятий, направленных на "молодежное лидерство, экологические и природоохранные усилия".

Кроме того, отдельным пунктом поездки королевской четы станет посещение Invictus Games, которые пройдут с 20 по 27 октября в Сиднее. Принц Гарри является покровителем соревнований, в котором участвуют травмированные военнослужащие со всего мира. Напомним, что именно во время прошлогодних Игр в Торонто, Гарри и Меган впервые появились на публике как пара.

Также отмечается, что в Новой Зеландии герцог и герцогиня Сассекские отправятся в Тасманский национальный парк.

Ранее мы сообщали, что 10 июля Меган Маркл и принц Гарри отправились в Ирландию с официальным визитом, который стал первой поездкой молодоженов за границу в качестве супругов. Также Меган Маркл и принц Гарри проведали больных детей.