Автор хита "Голубая луна" прибыл в Одессу и выступит на концерте

Артист устроил променад по рыбным рядам, купив свежих раков, загадал желание и даже потер нос у памятника Тете Соне

Известный музыкант, певец, автор скандального хита 90-х "Голубая луна" Николай Трубач приехал в Одессу, чтобы выступить с сольным концертом на новой площадке – в Летнем театре "Морвокзал". Это будет первое выступление Трубача в Украине за последние четыре года. Музыкант прямиком из аэропорта отправился на Привоз. Он устроил променад по рыбным рядам и купил свежих раков, не торгуясь с продавцами, загадал желание и даже потер нос у памятника Тете Соне.

Музыкант признался, что раки напоминают ему о детстве, когда он сельским мальчиком в перчатках и маске ловил их ведрами. Трубач прямо на рынке поделился своим фирменным рецептом приготовления раков по-николаевски: "побольше соли и укропа".

Артист признался, что пережил страшную болезнь, которая могла лишить его работы:"На целый год у меня пропал голос. Пришлось делать сложную операцию на голосовых связках. Нужно было заново учиться разговаривать и петь".

Николай Трубач Фото: пресс-служба

Несмотря на недуг музыкант много работал: снялся в кино у режиссера Аллы Суриковой и написал книгу, которая скоро должна выйти в свет."Это первая в истории земного шара книга, которая написана путем посылания эсэмэсок супруге. Называется она "Мертвое дело. Живая копейка". Почему? Там есть многое от меня. Например, свою музыкальную карьеру в детстве я начинал с игры на похоронах", – рассказал артист.

Также Трубач признался, что поддерживает связь с Борей Моисеевым, но продолжения песни "Голубая луна" не видит. "Я уже опытный композитор и поэт, мне интересно писать более серьезные песни, музыку сочинять. А"Голубая луна" – это все-таки легковесный жанр, хотя и дико веселый. Я это все понимаю, до сих пор эта песня на всех моих концертах – номер один. Все ее ждут, требуют, пляшут под нее, подпевают",– заключил Трубач. Музыкант выступит в Одессе на сцене Летнего театра "Морвокзал" 2 августа в 20:00.

Ранее Валерий Жидков поверг в изумление жителей Одессы.

Напомним, Летний театр "Морвокзал" был открыт 13 июля концертом Верки Сердючки.