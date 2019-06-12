Автор хита "Охрана, отмєна" откровенно рассказала о доходах

Певица Jerry Heil призналась, сколько зарабатывает в YouTube

Jerry Heil Фото: instagram.com/thejerryheil

23-летняя украинская певица Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шумейко), которая недавно рассекретила несколько фактов о себе, стала гостьей развлекательного шоу "Слава +", которое выходит еженедельно на YouTube-канале Люкс ФМ.

Исполнительница хита "Охрана, отмєна" во время интервью рассказала о начале своей звездной карьеры на видеоплатформе и о том, сколько денег она сейчас зарабатывает в YouTube.

По словам самой Jerry, она не вкладывает ни копейки в развитие своего YouTube-канала, но и ни разу не выводила заработанные финансы. А все потому, что она раньше занималась каверами, а монетизация с них идет автору оригинального трека.

Jerry Heil Фото: instagram.com/thejerryheil

"За год существования канала там накопилось полторы штуки или что-то такое", – отметила Яна.

Также Jerry Heil отметила, что на корпоративах не выполняет каверов, из-за которых и стала известной на YouTube. А цена ее выступления зависит от самого мероприятия.

"Мы стартовали из тысячи долларов и цена дальше уже растет", – призналась певица.

По словам артистки, песня, написанная ею, стоит больше тысячи долларов.

Ранее мы также писали, что на нашумевшую песню "Охрана, отмєна" появилась взрывная пародия.

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