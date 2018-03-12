Айла Фишер в коротком платье похвасталась соблазнительным декольте

42-летняя австралийская актриса Айла Фишер посетила музыкальная премия iHeartRadio Music Awards, которая состоялась вчера, 11 марта, в Инглвуде, Кафлифорния. Для мероприятия Айла выбрала короткое платье в пайетках от Balmain, которое выгодно подчеркнуло ее декольте и стройные ноги.

Фото: AFP

Фото: AFP

Актриса наиболее известна по фильмам "Скуби-Ду", "Незваные гости", "Шопоголик", "Иллюзия обмана". Айла замужем за актером Сашей Бароном Коэном, с которым встречалась 8 лет до их свадьбы. У пары трое детей: две дочери – Олив и Элула, а также сын Монтгомери.

Ранее Айла Фишер посетила вечеринку Vanity Fair Oscar Party, для которой выбрала элегантное платье от Alex Perry.

Напомним, 59-летняя Мадонна и 37-летняя Ким Кардашьян померились декольте. Мадонна побывала на мероприятии по случаю запуска собственной линии косметики для ухода за кожей. Для выхода в свет Мадонна выбрала черное боди, подчеркивающее ее декольте, зауженные брюки и пиджак от Alexandre Vauthier за 4000 долларов.Телезвезда и светская львица Ким Кардашьян облачились в черную юбку-карандаш и черный бюстгальтер.