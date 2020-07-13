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Айшвария Рай и ее восьмилетняя дочь заразились коронавирусом

Сегодня, 11:28

Актриса находится дома на самоизоляции

46-летняя индийская актриса и фотомодель Айшвария Рай и ее восьмилетняя дочь Аарадхия заразились коронавирусом. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил муж Айшварии, индийский актер Абхишек Баччан.

Отметим, что сам Абхишек и его 77-летний отец, актер Амитабха Баччан также заразились COVID-19. Об этом Баччан сообщил ранее. Теперь же, по словам Абхишека, результаты теста на коронавирус его супруги и дочери оказались положительным, и теперь они будет находиться на карантине дома.

Айшвария Рай с семьей
Айшвария Рай с семьей
Фото: instagram.com/aishwaryaraibachchan_arb

Также мужчина уточнил, что остальные члены семьи, включая его пожилую мать, тоже сдали тесты, но их результат, к счастью, оказался отрицательным. Актер поблагодарил всех его подписчиков за поддержку.

Скриншот: twitter.com/juniorbachchan

Отметим, что Айшвария Рай – популярная актриса не только у себя на родине в Индии, но и за рубежом. Она не раз снималась в картинах известных режиссеров в Голливуде. Рай известна не только благодаря актерской карьере: в 1994 году Айшвария завоевала титул "Мисс мира" на международном конкурсе красоты.

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